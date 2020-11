Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu: 2.5 kilo uyuşturucu ele geçirildi

-Şüphelinin damdan dama kaçma anına ait drone görüntüleri

-Operasyondan detaylar

-Helikopterden detay görüntüler

-Şüphelilerden uyuşturucu madde yakalanma anları

-Kemer içine gizlenmiş uyuşturucu maddenin çıkarılma anları

-Genel Detaylar



- Gaziantep’te drone destekli ve 863 polisin katılımıyla torbacı diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen "Narko-Asayiş" operasyonunda yaklaşık 2.5 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, il merkezindeki Karşıyaka, Mithatpaşa, Yunusemre, Hacıbaba ve Dülükbaba mahallelerinde 863 polisin katılımı, helikopter, drone ve dedektör köpeklerin desteğiyle ‘Narko-Asayiş Operasyonu’ yaptı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Çevik Kuvvet ve Polis Özel Hareket ekiplerinden oluşan çok sayıda personelin katıldığı operasyon kapsamında pek çok adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyon sonucu 23 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 23 şüpheli şahsın yasal işlemleri devam ediyor. Ekipler yaptıkları operasyonlar sonucu ayrıca, 2 kilo 280 gram esrar, 1 kilo 368 gram metamfetamin (ateş-buz), 620 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 370 gram eroin, 222 Adet ecstasy hap, 134 adet captagon hap, 2 adet hassas terazi, 5 adet tabanca ve 2 adet pompalı tüfek ele geçirdi. Damdan kaçmaya çalışan şahıs drone ile yakalanmıştı Operasyon kapsamında Özel Harekat Polisi’nin desteğiyle Hacıbaba Mahallesi’ndeki yapılan bir adreste ise damdan dama atlayarak kaçmaya çalışan bir sokak satıcısı ise polisin drone kameralarına yakalanmıştı. Havadan alınan görüntülerle gittiği yer an be an takip edilen şahıs, ekiplerin de kovalamacasıyla yakalanarak gözaltına alınmıştı. Kaçma anı an bean kameralara yakalanan şahsın kelepçelendiği anlarda ise yaşadığı panik anı da kamera görüntülerine yansımıştı. Operasyona destek veren Maxi isimli dedektör köpeğin, zulalanmış uyuşturucuyu bulması ise takdir topladı. Gaziantep Valisi Davut Gül ve Gaziantep Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek de, bizzat katıldığı operasyonda görev yapan tüm polisleri başarılı çalışmaları nedeniyle kutlayarak, teşekkür etti. (AD-SD-



