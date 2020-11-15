Gaziantep’te tramvay raydan çıktı

-Kurtarma çalışması detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te bu yıl içinde ikinci kez tramvay raydan çıktı. Şans eseri yaralanma olmayan kazada tramvayı kurtarma çalışmaları sürüyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Gaziulaş firması bünyesinde hizmet veren ve Gar İstasyonundan Karataş Mahallesi istikametine gitmekte olan tramvayın orta vagonu, Yeditepe Mahallesi raydan çıktı. Kazada şans eseri her hangi bir yaralanma yaşanmazken, şolcuların bir kısmı yürüyerek, bir kısmı ise otobüsler yardımıyla gideceği bölgeler etaşındı. Raydan çıkan tramvayı kurtarma çalışmaları başlatılırken kentte 27 Mayıs'ta ise Gar istasyonundan, İbni Sina istasyonuna seyreden tramvay, Gaziamuhtarpaşa bulvarında raydan çıkmış, Elektrik güç direğine çarparak durabilen tramvayda yolcu olmaması nedeniyle facianın önlendiği belirtilirken, şans eseri yaralanan olmamıştı. Tramvay yaklaşık 6 saat süren çalışmanın ardından kurtarılmıştı.



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