Gaziantep’te trafik kazası: 1 yaralı

-yaralının yerde yatması

-sağlık ekiplerinin gelmesi

-yaralının hastaneye sevki

-yaralının hastaneye getirilmesi



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’in İslahiye ilçesinde önüne çıkan otomobil ile çarpışan motosiklet sürücüsü yaralandı. Kaza, İslahiye ilçesindeki merkeze bağlı Atatürk Mahallesi Şahinbey Caddesi'nde meydana geldi. Halil E.G. idaresindeki 27 SU 317 plakalı motosiklet ile Toyota marka 06 DN 2867 plakalı otomobilin çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

