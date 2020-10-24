Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te trafik çilesi...Yüzlerce metre uzayan trafik çileye dönüştü

Gaziantep'te trafik çilesi...Yüzlerce metre uzayan trafik çileye dönüştü

Yoğun trafikten detaylar

Hafta Sonu Polis Memuru Yol Çalışması Trafik Çilesi Düşünür 

-Sürücülerden röportajlar
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te yüzlerce metreye uzayan araç trafiği hem sürücüler hem de yayalar için çileye dönüştü. Gaziantep'in Şahinbey İlçesindeki en işlek bölgelerinden olan Maarif kavşağı ve Karagöz caddesindeki araç trafiği, hem sürücüleri hem de yayaları çileden çıkarttı. Karona virüse rağmen hafta sonunda araçlarıyla sokağa çıkan Gaziantepliler, uzun araç kuyruklarına neden oldu. Yüzlerce metrelik trafik hem sürücüler hem de yayalar için çileye dönüştü. Kimiler kaza yada yol çalışması gibi nedenlerden yolun trafiğe kapandığını düşünürken kimileri ise trafiğin hafta sonu ve güzel havayı fırsat bilen hemşehrilerinin neden olduğun ifade etti.
Her hafta sonu benzer trafiğin oluştuğunu savunan vatandaşlar, trafiğin normale döndürülebilmesi için yetkililere çağrıda bulundu. Vatandaşlar, "Her hafta bu sorunla karşılaşıyoruz. Çok yoğun oluyor, dakikalarca trafikte bekliyoruz. Kent yetkililerin konuya el atmasını istiyoruz. İkaz, uyarılar, ışıklar, polis memuru yada yolun genişletilmesi gibi ne gerekiyorsa bir an önce yapılması gerekiyor" diye konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
Kağıthanedeki Dehşet Anları KameradaKağıthanedeki Dehşet Anları Kamerada
Rus Mafyasına Operasyon!Rus Mafyasına Operasyon!
Kendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette VurduKendisini Tehdit Eden Sevgilisini Tuvalette Vurdu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı