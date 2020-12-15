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15 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası

Gaziantep'te tedbirleri ihlal eden 588 kişiye para cezası

-Kent merkezinden detay görüntüler

Para Cezası Emniyet Müdürlüğü Yazılı Açıklama Sokağa Çıkma Yasağı 

--Gaziler caddesinden detay görüntüler
--Karagöz caddesinden detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te emniyet ekiplerinin dün gerçekleştirdikleri denetimlerde korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 588 kişiye idari para cezası uygulandı. Gaziantep kent merkezinde korona virüs tedbirlerine ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 588 kişiye para cezası kesildi. İl emniyet müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya dün kent genelinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 314 şahsa sosyal mesafe ve maske kuralını ihlalden, 20 yaş altı 5 şahıs ile 65 yaş üstü 2 şahsa ve sokağa çıkma yasağını ihlal eden 267 şahsa idari yaptırım uygulandı. Denetimler kapsamında 357 işyeri de denetlendi.
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