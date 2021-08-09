Gaziantep’te tahıl fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

-- İtfaiye erkleri ve ambulanstan detaylar

-- Dumandan etkilenen bir işçiye yapılan müdahale

-- Fabrika sahibi röp.

-- Ambulansın fabrikadan çıkışı

-- itfaiyenin çıkışı ve son detaylar



( GAZİANTEP )- Yangında dumandan etkilenen iki işçi ambulansla hastaneye kaldırıldı GAZİANTEP



- Gaziantep’te, bir tahıl fabrikasında çıkan yangın itfaiyenin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. Yangında dumanlardan etkilenen iki işçi ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın, 3. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir tahıl fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, işlenmiş susam kepeklerinin bulunduğu alanda yangın çıktı. İhbar üzerine OSB ve Büyükşehir Belediye’ye bağlı 10 itfaiye aracı ile 2 ambulans bölgeye sevk edildi. Kısa sürede fabrikanın bulunduğu alana ulaşan ekipler, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen 2 işçi ise yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangının çıktığı fabrikanın sahibi Abdulkadir Çıkmaz, yaptığı açıklamada her hangi bir olumsuzluğun olmadığını belirterek susam kepeklerinde oluşan yangının söndürüldüğünü kaydetti.

Yangının sönmesiyle itfaiye ekipleri fabrikadan ayrılırken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. (RY-SVY-

