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07 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu

Gaziantep'te şüpheli paket korkuttu

polis ekiplerinin bölgeye şerit çekmesi,

Şüpheli Paket Adliye Binası Bomba İmha Uzmanları Fünye Polis Ekipleri 

-heykelin olduğu alandan görüntüler,
-özel kıyafetli bomba imha polisinin pakette inceleme yapması,
-genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP )- Fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı GAZİANTEP

- Gaziantep kent merkezindeki Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Bomba imha ekiplerinde fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı. Olay, Şahinbey ilçesi Çukur Mahallesi Suburcu Caddesi üzerindeki Atatürk Anıtı'nda meydana geldi. Atatürk Anıtı'na bırakılan şüpheli paket paniğe neden oldu. Şüpheli paket ihbarının ardından eski adliye binası meydanındaki Atatürk Anıtı çevresi şeritlerle kapatılırken, bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede tedbir alırken, bomba imha ekiplerine de bilgi verildi.
Olay yerine gelen bomba imha uzmanları, koruyucu özel giysilerini giyerek paketi kontrol etti. Daha sonra fünye ile uzaktan imha edilen paketten çöp çıktı. Kent merkezinde yoğun kalabalığın olduğu bir noktada yaşanan olayın ardından geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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