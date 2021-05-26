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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara çıktı

Gaziantep’te şüpheli araçta 980 paket kaçak sigara çıktı

-Aracın durdurulması

Güzergah Akalan Şüpheli Araç Harekete Geç Kaçak Sigara 

--Polislerin araca yaklaşması
--Şoförü araçtan indirip kimlik kontrolü yapması
--Araçta arama yapılması
--Bagajda kaçak sigara bulunması
--Yakalanan kaçak sigaralar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te kaçakçılara geçit verilmiyor. KOM ekiplerinin durdurduğu bir araçta yapılan aramada 980 paket kaçak sigara ele geçirirken bir kişi gözaltına aldı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) kaçakçılığın toplum nezdinde ulaşılabilirliğinin azaltılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Araçla kaçak sigara sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçen KOM ekipleri, aracın geçiş güzergahı üzerine uygulama noktası kurdu. Belirlenen aracı Şehitkamil ilçesi Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı üzerinde durduran polisler, araçta arama yaptı. Araçta yapılan aramada aracın bagajında 980 paket gümrük kaçağı sigara yakalandı. Gözaltına alınan araç sahibi A.S.G. hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı. (MAE-
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