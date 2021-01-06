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06 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te soba faciası: Oğlu öldü, anne yoğun bakımda

Gaziantep'te soba faciası: Oğlu öldü, anne yoğun bakımda

olayın yaşandığı evden genel ve detay görüntüler,

Soba Faciası Karbonmonoksit Ağır Yaralı Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-polis ve sağlık ekiplerinden görüntüler,
-Recep Altun'un yakınlarının ağlaması,
-adli tıp genel ve detay görüntüler,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 88 yaşındaki anne ağır yaralanırken, 67 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Şehitkamil ilçesi Hasırcıoğlu Mahallesi Tekel Caddesi'nde bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, 67 yaşındaki Recep Altun sabah saatlerinde, evinde yalnız yaşayan 88 yaşındaki annesi Fevziye Altun'un sobasını ve evini temizlemek için yanına gitti. Recep Altun, annesinin sobasını temizleyip, tekrar yaktıktan sonra ikili evde uyuya kaldı. Bu esnada sobadan sızan karbonmonoksit gazı anne ve oğlu zehirledi. Anne ve oğuldan uzun süre haber alamayan komşuları ve yakınları, evi kontrol edince ikiliyi yerde hareketsiz şekilde buldu. Durum, hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi.
Olay yerine sağlık ekipleri, Recep Altun'un hayatını kaybettiğini belirlerken, annesi Fevziye Altun ise ağır yaralandı. Yaşanan olayın ardından polis ekipleri çevrede önlem alırken, ağır yaralı olan Fevziye Altun Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Hayatını kaybeden Recep Altun'un cansız bedeni ise olay yerindeki incelemelerin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Talihsiz adamın cansız bedeninin yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilmesi beklenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı. (SVY-SD-
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