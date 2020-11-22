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22 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te silahlı yol verme kavgası: 2 yaralı

Gaziantep'te silahlı yol verme kavgası: 2 yaralı

Olayın yaşandığı yerden detaylar

Yol Verme Kavgası Silahlı Kavga Alabalık Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kovanlardan detaylar
-Kalabalıktan ve polis ekiplerinden detaylar
-Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te iki komşu arasında yol verme nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde iki komşu aile arasında yol ortasında park halinde bulunan bir araç nedeniyle kavga çıktı. Aracın yoldan kaldırılması konusunda çıkan kavgada ilk bilgilere göre 2 kişi yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar 112 ekipleri tarafından hastaneye sevk edilirken polisin yaptığı ilk inceleme de çevrede 4 adet boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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