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Gaziantep’te silahlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasında
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep’te silahlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasında

Gaziantep’te silahlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasında

İki grup arasında çıkan kavga anları, sopalı saldırı ve silahın ateşlenmesi

Kamera Kalaba Alabalık Cep Telefonu Saldırı 

-Silahlı bir kişinin olay erinden uzaklaştırılmaya çalışılması
-Polisin gelişi, ambulansın gelişi ve olay sonrası kalabalık detayı

( GAZİANTEP )-Gaziantep’te iki grup arasında silahlı ve sopalı kavga çıktı: 1 yaralı GAZİANTEP

- Gaziantep’te iki grup arasında kavga çıktı. Silah ve sopaların da kullanıldığı kavga anı anbean kameralara yansıdı. Olay, Nizip İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma esnasında bir kişi elinde bulunan sopayla karşı tarafa saldırdı. Sopalı saldırı sonrası büyüyen kavgada bir kişi yanında bulunan silahla ateş açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler tarafları güçlükle ayırdı. Kavgada yaralanan bir kişi ise olay yerine gelen ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
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