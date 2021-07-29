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Gaziantep’te serinlemek için göle giren genç boğuldu
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep’te serinlemek için göle giren genç boğuldu

Gaziantep’te serinlemek için göle giren genç boğuldu

-Olay yerinden detaylar

Sağlık Ekibi Cenaze Sudan 

--Adli tıptan detaylar
--Gencin fotoğrafı

( GAZİANTEP )- Boğulan genci arkadaşları kurtaramadı GAZİANTEP

- Gaziantep’in Araban ilçesinde serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte göle giren 16 yaşındaki genç akıntıya kapılarak boğuldu. Arkadaşlarının sudan çıkardığı Sait Korkmaz olay yerinde yaşamını yitirdi. Olay, Araban ilçesine bağlı Yukarı Karavaiz Mahallesi’ndeki sıtma pınarı çayında yaşandı. Edinilen bilgilere göre Sait Korkmaz, arkadaşlarıyla birlikte pınarın yakınındaki yeşil göl’e gitti. Bir süre gölün kenarında zaman geçiren gençler, serinlemek için göle girdi. Göle giren Korkmaz, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Boğulan genci arkadaşları kurtarmaya çalışsa da arkadaşlarının çabası onu hayatta tutmaya yetmedi. Talihsiz gençler arkadaşları tarafından sudan çıkarılırken ihbar üzerine gelen sağlık ekibi Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaşamını yitiren Korkmaz’ın cenazesi otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Korkmaz’ın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesine teslim edildi. Korkmaz’ın cenazesi Araban’da defnedildi. (MAE-SD-
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