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Gaziantep’te sağanak yağış kazaya sebep oldu
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10 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te sağanak yağış kazaya sebep oldu

Gaziantep’te sağanak yağış kazaya sebep oldu

Kaza yeri

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-dereye uçan araçlar

( GAZİANTEP )... İki araç kanala uçtu GAZİANTEP

- Gaziantep’te meydana gelen sağanak yağış trafiği olumsuz etkilemesinin yanı sıra meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Gaziantep’in Nurdağı İlçesi Çakmak Mevkii’nde meydana gelen kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan iki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle plakası belirlenemeyen ve sürücüsü belirlenemeyen Fiat marka otomobil ile surücüsü belirlenemeyen 27 BSR 59 plakalı Tofaş marka otomobil savrularak yol kenarında akan kanala uçtu. kazada araçlarda bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar kazayı gören vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılan yaralılar, olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin saglik durumunun agır olduğu ögrenililirken, Nurdağı trafik ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı.
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