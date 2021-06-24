Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te Roma ve Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi

Gaziantep'te Roma ve Bizans dönemine ait 163 sikke ele geçirildi

-Ele geçirilen sikkelerden detaylar

( GAZİANTEP - ÖZEL) GAZİANTEP

Jandarma Altın Gözaltı Harekete Geç 


- Gaziantep’te jandarma ekipleri üst araması yaptığı A.M. isimli yabancı uyruklu şahsın üzerinde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen 163 adet sikke ele geçirildi. Gaziantep’te yabancı uyruklu A.M.’nin tarihi eser bulundurduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) çalışma başlattı. A.M.’nin Mavikent Mahallesi'ne gelmesi üzerine Mavikent Jandarma Karakolu ekipleri ile JASAT, A.M.’yi fiziki takibe aldı. Şahsı bir süre takip eden jandarma ekipleri, A.M.’yi durdurarak üst araması yaptı. Üst araması sonucunda A.M.’nin üzerinde poşete sarılı şekilde tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen Roma ve Bizans dönemine ait 163 adet sikke ele geçirildi. Ele geçirilen sikkeler incelenmek üzere Gaziantep Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, A.M. isimli şahıs gözaltına alındı. (MAE-SVY-
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement