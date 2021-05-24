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24 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te patlayan tüp çifti ağır yaraladı

Gaziantep’te patlayan tüp çifti ağır yaraladı

- Tüpün patladığı evin detayı

İlk Müdahale Polis Hastane Mutfak Tüpü Polis Ekipleri 

-- İtfaiyenin çıkarttığı diğer tüpten detaylar
-- İtfaiye ve polis araçlarından detaylar
-- Hastane önünden detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te, mutfak tüpünden sızan gaz patlamaya neden oldu. Patlama esnasında evde bulunan karı koca ağır yaralandı. Olay, Şehitkamil İlçesine bağlı Hacıbaba Mahallesi 32 nolu sokakta bulunan 42 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, yemek yapmak için mutfakta bulunan Elif K. ocağın altını yakmaya çalıştığı esnada sızan gaz büyük bir gürültüyle patladı. Patlamada Elif K’nın yanı sıra evde bulunan eşi Hamit K’da ağır yaralandı. Patlamayı duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini alırken eve giren itfaiye erleri alevler büyümeden kontrol altına aldı. Evde bulunan diğer tüpler patlama riskine karşı çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla dışarı çıkartılan karı koca yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Polis meydana gelen patlamayla ilgili inceleme başlatılırken durumları ağır olarak hastaneye kaldırılan karı kocanın hayati tehlikelerinin sürdüğü öğrenildi. (RY-SD-SD-
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