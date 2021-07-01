Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı (2)

Gaziantep'te özel bir hastanede yangın çıktı (2)

- İtfaiye ekipleri - Hastanede çıkan yangın - Ambulansların görüntüsü Gaziantep 'te özel bir hastanede yangın çıktı - Dumandan etkilenen 45 hasta başka hastanelere sevk edildiGAZİANTEP (AA) - Gaziantep 'te özel bir hastanede çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Merkez Şahinbey ilçesi Tepebaşı Mahallesinde bulunan özel hastanenin kardiyoloji bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahaleye başladı.
Bu arada hastanede tedavi gören ve dumandan etkilenen bazı hastalar ise hastanenin çatısına uzatılan yangın merdiveniyle kurtarıldı.Yangın nedeniyle dumandan etkilenen 45 hastanın çevredeki başka hastanelere nakledildiği öğrenildi.İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

Hastane Yangın Yangına Müdahale 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı