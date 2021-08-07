Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Gaziantep'te orman yangını
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
7 Ağustos 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te orman yangını

Gaziantep'te orman yangını

yanan ormandan görüntü,

İtfaiye Aracı Yangın Ormanlı Altın Orman Yangını 

-dumanlar, alevler
-detaylar

( GAZİANTEP )- Alevler büyümeden yangın söndürüldü GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında yaklaşık 5 dönüm arazide bulunan meşe ağacı kül oldu. Edinilen bilgiye göre, Nizip ilçesine bağlı Altındağ Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 5 itfaiye aracı ve 12 personel sevk edildi. Nizip'in yanı sıra il merkezinden de giden itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saat süren yoğun mücadele sonucu yangını kontrol altına aldı. Rüzgarın etkisiyle zaman zaman zor anlar yaşatan alevler, ekiplerin başarılı çalışmaları ile tamamen söndürüldü. Yangında çoğunluğu meşe palamudu olmak üzere yaklaşık 5 dönüm arazideki ağaçların küle döndüğü öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı