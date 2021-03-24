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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep'te lodos faciası

Gaziantep'te lodos faciası

hastanelerden detay

Yaşlı Kadın Adli Tıp Karbonmonoksit En Yaşlı Kadın Adli Tıp Kurumu 

-ambulanslardan detay
-mahallelerden detay
-genel detaylar

( GAZİANTEP )- Bir gecede sobadan sızan gazdan 1 kişi ölürken, 76 kişi hastanelerde tedavi altına alındı GAZİANTEP

- Gaziantep’te dün gece etkili olan fırtına nedeniyle 77 kişi sobalardan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hastanelere kaldırıldı. Hastanelere kaldırılanlardan 1 kişi ise hayatını kaybetti. Gaziantep’te dün sabah saatlerinden beri etkili olan yağışlı ve sisli hava karbonmonoksit zehirlenmelerine neden oldu. Gece saatlerinde etkili olan rüzgarla birlikte sobalardan sızan gaz sonucu 80 kişi 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı. 1 kişi öldü Şahinbey İlçesine bağlı Barış Mahallesinde yaşayan bir kişi ise sobadan sızan gazdan etkilenen 83 yaşındaki yaşlı kadın yakınları tarafından bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Kentte yağmurlu ve soğuk hava etkisini sürdürüyor.
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