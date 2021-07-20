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Gaziantep’te kurbanlar kesilmeye başlandı
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20 Temmuz 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te kurbanlar kesilmeye başlandı

Gaziantep’te kurbanlar kesilmeye başlandı

Kurban kesim alanından detaylar

Tedbirler Bayram Namazı Kurban Kesimi Altın Yasaklar 

-Kurbanlardan detaylar
-Kurban kesim anından detaylar
-Derilerin yüzülmesinden detaylar
-Kurbanların parçalanmasından detaylar
-Röportajlar
-detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te kurban kesimi için hazırlıklarını tamamlayan vatandaşlar bayram namazının ardından dualar eşliğinde kurbanlarını kesmeye başlarken, kurban kesim alanlarında yoğunluk yaşandı.Gaziantep’te bayram namazını kılan vatandaşlar belediyelerin belirlediği kurban kesim alanlarına akın etti. Kurban kesim alanlarına gelen vatandaşlar korona virüs salgınından dolayı ateşleri ölçülerek alınırken görevliler maskesiz vatandaşlara maske dağıttı.
Sosyal mesafe tedbirlerine uyarak alana alınan vatandaşlar kurban kesme telaşına düştü. Kurban kesim ve satış alanlarını ulaşmak isteyen çok sayıda vatandaş, yollarda yoğunluk oluşturdu. Kurban kesim alanlarında da kurban kesme yoğunluğu yaşanırken kasaplar kurbanları hızla kesmek için ter döktü.Kurban kesim alanları kana bulandıBüyükbaş kurbanları çok sayıda kişinin yardımıyla kesen kasapların kurbanları yere yatırmada zorluk yaşaması dikkat çekti. Kurbanları kesilen vatandaşlar etlerini parçalamak için uğraşırken kesilen kurbanların akan kanı kesim alanlarını kana buladı.3 bayramı yasaklar altında geçirdiklerini aktaran Gaziantepli vatandaşlar, bu bayramın yasaksız daha güzel geçtiğini ifade etti.
Eski bayramları özlediklerini aktaran vatandaşlar, bayram namazının ardından kurban kesmeye başladıklarını belirterek, kurban etlerini kebap yaparak yiyeceklerini söyledi.


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