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Gaziantep’te, korkutan yoğunluk
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te, korkutan yoğunluk

Gaziantep’te, korkutan yoğunluk

- ÇARŞIDAN YOĞUNLUK GÖRÜNTÜSÜ

Alışveriş Aritas Aşı Yasaklar Normalleşme 

-- MASKE KURALINI HİÇE SAYANLARIN DETAYI
-- VATANDAŞLAR İLE RÖPORTAJ

( GAZİANTEP )- Turuncu kategoriden sarı kategoriye geçen Gaziantep’te oluşan yoğunlukla maske ve mesafe kuralını da etkiliyor GAZİANTEP

- Korona virüs risk haritasında ‘turuncu’ kategoriden ‘sarı’ kategoriye geçen iller arasında yer alan Gaziantep'te, kontrollü normalleşme ile birlikte çarşı ve meydanlarda yoğunluk sürüyor. Sosyal mesafe ve maske kuralının da zaman zaman hiçe sayıldığı kentin işlek cadde ve sokaklarında oluşan yoğunluk korona virüse adeta davetiye çıkartıyor. Kentin, Gaziler Çarşısı ve Karagöz Mahallesinde bulunan alışveriş alanlarına gelen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk her geçen gün artışını sürdürüyor. Oluşan yoğunluk ve sıcak havanında etkisiyle sosyal mesafe ve maske kuralına uyulma oranın düştüğü gözlemlendi. Aşısını olan vatandaşlar ise yeniden bir kısıtlamanın gelmemesi için kurallara dikkat edilmesi gerektiğini vurguladılar. Aşının verdiği rahatlıkla çarşıya geldiklerini belirten Hüseyin Demirdöğen, “Ben 2. Aşımı da oldum, herkesin olmasını da tavsiye ediyorum. Bazıları dedikodu çıkartıyor, aşı olursanız böyle olur, yok ilerde bir şey olur ama kesinlikle öyle bir şey yok, şuanda aşı olduğum için serbest geziyorum, yasakların gelmesini istemiyorlarsa aşı olmaları şart” dedi.
(RY-SD-
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