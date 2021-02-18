Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te koca dehşeti...Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Gaziantep'te koca dehşeti...Eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti

Olay yerinden detay görüntüler

Polis Gesi Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Koca Dehşeti 

-Olayın yaşandığı evin dışarıdan görüntüsü
-Polis ekiplerinden görüntüler
-Evin bulunduğu sokaktan görüntüler
-Adli tıp detay görüntüler
-detay görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te, sabah saatlerinde tartıştığı yabancı uyruklu eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.Olay, sabah erken saatlerde Beydilli Mahallesi 36 numaralı sokakta bulunan bir evde meydana geldi. İddiaya göre, beş çocuk sahibi yabancı uyruklu karı koca Ali H. (38) ile Nur Cemil H. (36) sabah erken saatlerde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında eline bıçak alan Ali H., eşi Nur Cemil H.'yi göğüs bölgesinden bıçakladı. Nur Cemil H., aldığı bıçak yarasıyla ağır yaralandı.Eşini öldürdü, kaçtıSesleri duyan çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Nur Cemil H.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hayatını kaybeden beş çocuk annesi kadının cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, eşini öldürdüğü iddia edilen yabancı uyruklu koca Ali H. ise olay sonrası kaçtı. Kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı