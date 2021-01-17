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17 Ocak 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep’te kısıtlama sessizliği sürüyor

Gaziantep’te kısıtlama sessizliği sürüyor

Sisin hakim olduğu kentten detay görüntüler

Yağmurlu Hafta Sonu Meteoroloji Yağmur Suyu 

-Yağmurdan detaylar
-Boş cadde ve sokaklardan detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Korona virüsle mücadele kapsamında ülke genelinde uygulanan hafta sonu tüm gün sokağa çıkma kısıtlamasıyla sokaklardaki sessizlik sürüyor. Gaziantep’te, kısıtlamanın ikinci gününde yağmurlu ve sisli bir hava hakim oldu. Boş cadde ve sokaklar yağmur suyu ile yıkandı. Soğuk hava ile birlikte oluşan sis tabakası kentin yüksek rakımlı semtlerinde kendisini gösterdi. Öte yandan meteorolojiden alınan son verilere göre, kentte yağmurların Salı gününe kadar devam etmesi bekleniyor.
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