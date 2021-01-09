Gaziantep’te kısıtlama sessizliği

-şehrin ve ana arterlerin detayları



( GAZİANTEP -DRONE)- Risk haritasında kırmızıdan yeşile dönen şehirde kurallara uyulmaya devam ediliyor GAZİANTEP



- Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arası hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Güneydoğu’nun gözde kenti Gaziantep’i bir kes daha sessizliğe büründü. Alınan tedbirlerle son bir ayda risk haritasında kırmızıdan yeşile dönmeyi başaran kentte kısıtlamadan muaf olanlar haricinde vatandaşlar kurallara uydu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin dolup taşan cadde ve sokakları boş kaldı. Tarihi Kültür Yolu, Kale Altı, Gaziler Çarşısı, Demokrasi Meydanı gibi kentin işlek ana arterlerindeki sakinlik İhlas Haber Ajansı’nın



İnsansız Hava Araçları ile görüntülendi.



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