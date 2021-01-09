Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te kısıtlama sessizliği

Gaziantep’te kısıtlama sessizliği

Drone görüntüsü

Hafta Sonu İhlas Aritas 

-şehrin ve ana arterlerin detayları

( GAZİANTEP -DRONE)- Risk haritasında kırmızıdan yeşile dönen şehirde kurallara uyulmaya devam ediliyor GAZİANTEP

- Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00 ile 05.00 arası hafta sonu ise tüm gün olarak uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Güneydoğu’nun gözde kenti Gaziantep’i bir kes daha sessizliğe büründü. Alınan tedbirlerle son bir ayda risk haritasında kırmızıdan yeşile dönmeyi başaran kentte kısıtlamadan muaf olanlar haricinde vatandaşlar kurallara uydu. Sabahın ilk saatlerinden itibaren kentin dolup taşan cadde ve sokakları boş kaldı. Tarihi Kültür Yolu, Kale Altı, Gaziler Çarşısı, Demokrasi Meydanı gibi kentin işlek ana arterlerindeki sakinlik İhlas Haber Ajansı’nın

İnsansız Hava Araçları ile görüntülendi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014İHA Objektiflerinden Fotoğraflarla 2014
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı