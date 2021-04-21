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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi

Gaziantep’te kamyonet dolusu kaçak makaron ele geçirildi

Araç takibinden detaylar

Polis Kaçak Lyon 

-Araçta yapılan arama
-makaronların bulunma anı
-Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te polisin operasyon düzenlediği kamyonette 2 milyon 900 bin adet kaçak makaron ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Adana ilinden Gaziantep'e gümrük kaçağı makaron getirileceği istihbaratı üzerine F.K. isimli şüpheliyi takibe aldı. Ekipler, Muammer Güler Bulvarı üzerinde aracıyla seyir halinde olan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Araçta yapılan aramada 2 milyon 900 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan F.K.'nın yasal işlemleri devam ediyor.
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