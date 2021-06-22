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22 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

Gaziantep'te kaçakçılık operasyonu: 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

-Polislerin eve girmesi

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--Polislerin evde arama yapması
--Polislerin eve zulalanan kaçak sigaraları bulması
--Evde ele geçirilen kaçak sigaralar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir eve operasyon düzenleyen KOM ekipleri operasyonda 3 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi. Evde bulunan bir kişi gözaltına alındı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kaçakçılara göz açtırmıyor. KOM ekipleri yaptıkları çalışmalar neticesinde Şahinbey ilçesinde bulunan bir ikamette yüklü miktarda kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler evde detaylı arama yaptı. Yapılan aramada evin belirli yerlerine zulalanan 3 bin 400 paket bandrolsüz kaçak sigara ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan bir kişi hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu Kapsamında yasal işlem başlatıldı. (MAE-AOA-Y)
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