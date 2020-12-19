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19 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep’te incelemelerde bulunan bakanlar kentten ayrıldı

Gaziantep’te incelemelerde bulunan bakanlar kentten ayrıldı

Adalet Bakanı ve Sağlık Bakanından detaylar

Başsağlığı Oksijen Tüpü Toplantı Sağlık Çalışanları Taziye Ziyareti 

-Ziyaretler
-Genel detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir özel hastanede yaşanan patlama sonrası Gaziantep’e gelen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül yaptıkları incelemeler sonrası kentten ayrıldı. Gaziantep’te bir özel hastanede korona virüs ünitesinde oksijen tüpünün patlaması sonucu 9 kişi yaşamını yitirdi. Olay sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Patlamanın yaşandığı ünitede incelemelerde bulunan bakanlar olay sonrası yaralanan sağlık çalışanlarını ziyaret ederek acil şifalar diledi. Daha sonra Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğünde değerlendirme toplantısı yapan bakanlar, hayatını kaybeden bir vatandaşın evine giderek aileye başsağlığı dileyerek taziye ziyaretinde bulundu. Bakanlar bir dizi ziyaretin ardından kentten ayrıldı. (AD-SD-
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