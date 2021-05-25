Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

- kaza yerinde çekilen ilk görüntü

İlk Müdahale Polis Hastane Beylerbeyi Sağlık Ekipleri 

-- kazadan sonra çekilen detay ve hastane önü
-- kazdan çekilen fotoğraflar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’in Şehitkamil İlçesinde iki aracın karıştığı kazada 8 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza, Yukarıbeylerbeyi Mahallesi Gaziantep-Adıyaman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı istikamette seyir halinde olan ve sürücüsü belirlenemeyen 02 ABC 750 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsü belirlenemeyen 33 BYZ 49 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada her iki araçta bulunan 8 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken polis kazaya ilgili inceleme başlattı. (RY-
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement Advertisement