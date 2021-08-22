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Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
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22 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Gaziantep'te iki aracın karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

- kaza yerinden araçlardan detaylar

İlk Müdahale Hastane Ticari Araç 

-- ambulansa alınan yaralılar detay
-- Ambulansların yaralıları götürmesi

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep'te hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Nizip - Gaziantep arası D400 Karayolu üzerinde Türkyurdu Mahallesi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, S.S. idaresindeki 46 AR 342 plakalı Ford marka otomobil aynı istikamette kavşağa dönüş alan I.P. idaresindeki 27 U 2151 plakalı Ford marka hafif ticari araca arkada çarptı. Kazada, araçlarda bulunan, İ.P, İ.P, N.K ve L.Ü yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentte bulunan çeşitli hastanelere sevk edildi. Polis, kazayla ilgi inceleme başlatırken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (RY-SD-
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