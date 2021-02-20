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20 Şubat 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te İbranice yazıların bulunduğu piton derisi ele geçirildi

Gaziantep'te İbranice yazıların bulunduğu piton derisi ele geçirildi

Yılan dersinin ve üzerindeki yazılar ile figürlerin detayları

( GAZİANTEP )- Jandarmanın yaptığı operasyon ile İbranice yazılar olan 340 santimetre piton derisi ele geçirildi GAZİANTEP

Uzunlu Jandarma Piton Yılanı İbrani Tarihi Eser Kaçakçılığı 


- Gaziantep'te, jandarma ekipleri üzerinde İbranice yazılar ve şeytan figürlerinin yer aldığı piton derisini satmaya çalışan iki şüpheli suçüstü yakaladı. Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarihi eser kaçakçılığı yapılacağı yönünde bir ihbar üzerine yaptığı istihbari çalışma sonucu iki şüpheliyi takibe aldı. Yapılan titiz çalışma sonucu M.K. ve M.E isimli iki şüphelinin üzerinde İbranice yazıların ve şeytan figürlerinin bulunduğu piton yılanı derisini satmaya çalıştığını tespit etti. Bağ evine operasyon Şüphelilerin yakalaması için Şehitkamil ilçesi Bilek Mahallesi'nde bir bağ evine operasyon düzenleyen ekipler M.K. ve M.E'yi müşteri beklerken suç üstü yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmanın evde yaptığı aramada, Orta Çağ döneminden kaldığı belirlenen üzerinde şeytan figürleri olan İbranice yazılı 340 santimetre uzunluğunda piton yılanı derisi ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma sürerken gözaltına alınan şüpheliler M.K. ve M.E.’nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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