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Gaziantep’te hortum oluştu
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12 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep’te hortum oluştu

Gaziantep’te hortum oluştu

Hortumun oluşma anı

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Tarım Tarım Arazisi 


- Gaziantep´in İslahiye ilçesinde meydana gelen hortum korkuya neden oldu. İlçe merkezine bağlı Beyler Mahallesi Kırmıtlı Mevkii tarım arazisinde meydana gelen hortum bir süre ilçe halkına panik yaşattı. Bir anda meydana gelen ve ilçe merkezine gelmesinden korkulan hortum herhangi bir can ve mal kaybına sebep olmadığı öğrenildi. Nurdağı - İslahiye arasında çevre yolundan görüntülenen hortum bir süre sonra kayboldu. (MGÖ-SD-
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