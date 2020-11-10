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10 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te hırsızlık: 2 tutuklama

Gaziantep’te hırsızlık: 2 tutuklama

Otel odasına giren hırsızlık zanlısının görüntüsü,

Polis Hırsızlık Zanlısı Kamera Hırsız Polis Ekipleri 

-Eve hırsızlığa giren zanlının görüntüsü,
-Zanlıların adliyeye sevk edilme görüntüleri

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gaziantep’te iki ayrı adreste yapılan hırsızlık üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Kamera kayıtlarını izleyen polis, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Saha mahallesinde bulunan bir otelde ve Tahtani mahallesinde bir evde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması kapsamında inceleme başlattı. Polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi 2 şahsı yapılan operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılar tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan hırsızlık olayı güvenlik kameralarınca anbean görüntülendi. (FP-SD-
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