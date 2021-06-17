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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı

- Gaziantep'te görme engelli öğrencilere özel kütüphane açıldı

Kütüphaneden detaylar

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-Genel Detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te 67 yıl önce kurulan GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'nda braille alfabesinden oluşan özel kütüphane açıldı. Türkiye Görme Engelliler Derneği ve Gaziantep İl Protokolünün katkılarıyla Türkiye’nin en köklü görme engelliler okullardan biri olan GAP Görme Engelliler İlk ve Ortaokulu'na braille alfabesinden oluşan özel bir kütüphane açıldı. Kütüphane açılışına Gaziantep Vali Yardımcısı Taha Battal, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Türkiye Görme Engelliler Derneği Genel Başkanı Ramazan Koçak, Gaziantep Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay ve il protokolü katıldı.
Kitaplar görme engelliler tarafından yapıldı Tamamı braille alfabesinden oluşan kütüphanedeki kitaplar, tüm aşamasıyla görme engelliler tarafından tek tek yapıldı. Çok sayıda öğrencinin faydalanacağı kitaplar arasında Kur'an-ı Kerim, masal, roman, tarihi ve bilimsel eserler bulunuyor. Kütüphanenin açılmasından dolayı mutlu olduklarını ifade eden okul müdürü Mehmet Yıldız, kütüphanenin açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Açılış sonrası kütüphaneyi gezen Gaziantep Vali Yardımcısı Taha Battal, emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olmasını diledi. (AD-SVY-Y)
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