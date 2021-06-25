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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı

Gaziantep’te fuhuş operasyonu: 6 kişi tutuklandı

operasyondan detaylar

Polis Akalan Fuhuş Operasyonu Fuhuş 

-polisin yakaladığı telefonlar
-zanlıların adliyeye götürülmesi

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep polisi “Fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama” olaylarına yönelik yaptığı operasyonda 6 şahıs tutuklandı. Gaziantep Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği görevlileri tarafından “Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama” olaylarına yönelik operasyonda, 9 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 6’sı tutuklandı.
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