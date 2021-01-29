Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Ocak 2021 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı

Gaziantep'te feci kaza: 5 yaralı

yaralıdan görüntü

İlk Müdahale Hastane Trafik Lambası Sağlık Ekipleri Kadın Sürücü 

-araçlardan görüntü
-yaralının ambulansa yüklenmesi
-polis
-detaylar

( GAZİANTEP )- Hurdaya dönen araçtan biri bebek 5 kişi sağ kurtuldu GAZİANTEP

- Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir kadın sürücü idaresindeki bir araç otomobil, kavşaktan dönüş yapan otomobile çarptı. Kaza anında hurdaya dönen otomobildeki biri bebek 5 kişi yaralı olarak kazadan kurtuldu. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Nizip ilçesinde Otogar kavşağından Gaziantep istikametine seyir eden Mihriban B. idaresindeki 27 AGU419 plakalı araç, borsa kavşağında Cumhuriyet caddesi istikametine dönüş yapan hacı Ömer Y. idaresindeki 31 KBD 42 plakalı otomobile çarptı. Feci kazada çarpmanın etkisiyle otomobil yol kenarındaki refüze çıkarken, trafik lambası direğini devirdi. Hurdaya dönen otomobilde bulunan 5 kişi ise araçtan sağ çıktı. Kazada yaralanan sürücü Hacı Ömer ile aynı otomobilde bulunan Salman, Şaziye, Fatma Yıldırım isimli yolcular ve Mazhar Utku Yıldırım isimli bir bebek, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların ardından trafiğin kontrollü olarak sağlandığı yol normale döndü.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı