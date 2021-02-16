Gaziantep’te feci kaza: 1 ölü 4 yaralı

-- Jandarmanın çalışması detaylar

-- Cesedin nakil aracına alınması



( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP



- Gaziantep’te iki kamyonet kafa kafaya çarpıştığı kazada 1 kişi ölürken, 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Gaziantep 5. Organize Sanayi Bölgesi 39 nolu cadde üzerinde Mehmet Ç. İdaresindeki 27 YB 904 plakalı Renault marka kamyonet karşı yönden gelen Selman K. idaresindeki 27 ABE 842 plakalı Peugeot marka kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Mehmet Ç’nin kullandığı araçta bulunan Sedat Uzdilli, olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüleri Mehmet Ç, Selman K. ve isimleri öğrenilemeyen iki kişi ise yaraladın. Yaralılar olay yerinen gelen ambulanslarla hastanelere sevk edilirken Jandarma Olay Yeri İnceleme timlerinin yaptığı çalışma sonrası hayatını kaybeden Sedat Uzdilli’nin cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (RY-SD-



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