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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

Gaziantep'te fabrika yangını, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi

yangın ve söndürme çalışmaları

( GAZİANTEP - 1)- Gaziantep GATEM'de bir gıda toptancısında yangın çıktı- İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor GAZİANTEP

Fabrika Yangını Fabrika 


- Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgede söndürme çalışmaları sürüyor.
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