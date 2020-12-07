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07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Gaziantep'te eş zamanlı operasyonlarda 320 kilo uyuşturucu ele geçirildi

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( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

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- Gaziantep'te narkotik polisleri eş zamanlı 4 adrese yaptığı operasyonlarda toplamda 320 kilo uyuşturucu madde ve yüklü miktarda para ele geçirildi. Operasyonlarda 2 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Güneş ve Yukarıbayır mahallelerinde bulunan 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonlarda 70 parça halinde toplam 320 kilo kubar esrar, 2 adet terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği tahmin edilen yüklü miktarda para ele geçirildi. Ele geçirilen paranın miktarı açıklanmazken, operasyonlarda 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı. (SD-
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