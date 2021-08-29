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Gaziantep’te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı
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29 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep’te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı

Gaziantep’te düğünde havaya ateş açıldı: 2 yaralı

Hastane önünden detaylar ve fotoğraflar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

İlk Müdahale Hastane Kurşun 


- Gaziantep’te, bir düğünde havaya ateş açılması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay, Karkamış ilçesine bağlı Çiftlik Kırsal Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, mahallede düzenlenen bir düğünde kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşunlar düğündeki davetlilerden M.Ö ve N.Y’ye isabet etti. Düğünde bulunalar tarafından yapılan ilk müdahalelerin ardından yaralılar ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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