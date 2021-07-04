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Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi
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4 Temmuz 2021 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi

Gaziantep'te drone destekli trafik denetimi

uygulamadan detaylar

Polis Kırmızı Işık Işık İhlali Trafik Denetimi 

-droneden detaylar
-polislerin araçları durdurması
-ceza yiyen sürücülerle röportaj
-genel detaylşar

( GAZİANTEP ) -- 1 saatte 25 araca ışık ihlali cezası GAZİANTEP

- Gaziantep’in Nizip ilçesinde kazaların yoğun yaşandığı yerlerde trafik ekipleri drone destekli trafik denetimi yaptı. Ekipler bir saatte 25 araca ışık ihlali nedeniyle cezai işlem uyguladı. Gaziantep’in Nizip ilçesinde ışık ihlalinden dolayı kazaların yoğun olduğu bölgelerde trafik ekipleri drone destekli uygulama yaptı. Uygulamada, 1 saat içerisinde toplam 25 araca cezai işlem uygulandı. Ekiplerin uygulamadaki amacı kırmızı ışık ihlalini önüne geçerek kazaların yaşanmasını engellemek. Işık ihlali yaparak ceza yiyen sürücüler ise, ışıktan kıl payı geçtiklerini, ceza uygulanmasının normal olduğunu, bundan sonra daha dikkatli olacaklarını söylediler. Ekipler bu tür uygulamaların artarak devam edeceğini vurguladı. (LO-Y)
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