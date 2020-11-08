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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Gaziantep’te drone destekli denetim

Gaziantep’te drone destekli denetim

havadan durdurulan araçların görüntüsü

Polis Polis Ekipleri 

-polislerin araçların bagajını incelemesi
-insanların üstünde arama yapması
-denetimlerden görüntüler

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te polis ekipleri drone destekli uygulamada 166 araç denetlendi Gaziantep’te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları

Büro Amirliği ekiplerince drone destekli uygulama yapıldı. Gaziantep İl Emniyet müdürü Cengiz Zeybek’in de görevi başındaki personeli denetlediği uygulamada ekipler 166 araç ve 285 kişiyi inceledi. Denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadığı belirtilirken Emniyet müdürü Zeybek’in uygulama nedeniyle personeli ödüllendirdiği öğrenildi. Emniyet Müdürü Zeybek, kentin huzuru ve asayişi için tüm imkanların seferber edildiği denetimlerin sıklaştırılarak sürdürüleceğini kaydetti.

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