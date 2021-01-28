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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep’te dolu yağışı

Gaziantep’te dolu yağışı

yağışa ait detaylar

Yarış Sağanak Yağış Akalan Dolu Yağışı 

-dolu yağışından detaylar
-yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan detaylar
-trafikten detaylar

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep’te akşam saatinde dolu ve yağmur etkili oldu. Gaziantep’te akşam saatlerinde önce dolu yağışı ardından ise sağanak yağış etkili oldu. dolu ve yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, ıslanmamak adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı gençler ise uzun süre sonra yağmur ile hasret giderdi.
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