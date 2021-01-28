Gaziantep’te dolu yağışı

-dolu yağışından detaylar

-yağmurdan korunmak isteyen vatandaşlardan detaylar

-trafikten detaylar



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep’te akşam saatinde dolu ve yağmur etkili oldu. Gaziantep’te akşam saatlerinde önce dolu yağışı ardından ise sağanak yağış etkili oldu. dolu ve yağmura yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşarken, ıslanmamak adeta birbirleriyle yarıştı. Bazı gençler ise uzun süre sonra yağmur ile hasret giderdi.



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