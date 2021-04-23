Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep’te doğalgaz bomba gibi patladı: 3 yaralı

Gaziantep’te doğalgaz bomba gibi patladı: 3 yaralı

-Evde çıkan yangına itfaiye ekiplerinin müdahale etmesi

İftar Yemeği İftar Sofrası Güvenlik Önlemi Gaz Sıkışması Sağlık Ekipleri 

--Evin penceresinden alevlerin çıkması
--Patlama sonrasında evin hali
--Evin patlamadan dolayı sökülen pencere korkulukları
--Evin iç odalarından detaylar
--Olay yeri inceleme ekiplerinden detaylar
--Genel detaylar

( GAZİANTEP -ÖZEL) GAZİANTEP

- Gaziantep’te bir evin doğalgaz tesisatı bomba gibi patladı. Patlama sonucu çıkan yangında iftar sofrasındaki aileden 3 kişi dumandan etkilenirken, alevler itfaiye ekiplerince söndürüldü.Edinilen bilgiye göre olay, Şahinbey ilçesi İstiklal Mahallesi’nde 2 katlı apartmanda meydana geldi. Saat 19.30 sıralarında iftar yemeğini yiyen Ateş ailesine ait evde gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandı. Patlamanın ardından aile fertleri kendilerini can havliyle dışarıya atarken evde bulunan eşyalar tutuşmaya başladı.
Patlamanın çıkardığı sesle sokağa çıkan mahalle sakinleri durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Evde çıkan yangın çevredeki evlere sıçramadan olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü. Evde dumandan etkilenen 3 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken polis patlamayla ilgili araştırma başlattı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement