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17 Ekim 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu

Gaziantep'te bomba düzeneği bulundu

Olay yerinden görüntüler

( GAZİANTEP )-Polis karakolu yakınlarında bomba düzeneği GAZİANTEP

Polis Bomba Düzeneği Polis Karakolu Polis Ekipleri Irak 


- İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'te bir polis karakolu yakınlarında 3 parça halindeki bir kilo 200 gram bombanın imha edildiğini duyurdu. Olayla ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Polis Merkez Amirliği yakınlarında bir aracın altına bırakılan çanta içerisinde 3 parça halinde ayarlı düzeneğe sahip bir kilo 200 gram bombanın imha edildiğini açıkladı.
Karşıyaka Polis Merkez Amirliği yakınlarında park halinde bulunan bir aracın altına bırakıldığı öğrenilen bombanın vatandaşlar tarafından fark edildiği ve polis ekiplerine ihbar bulunulduğu iddia edildi. Olayın hemen ardından bombanın bulunduğu bölgeye gelen ekipler, patlayıcı maddeyi kontrollü olarak imha ederken, düzeneği bıraktığı iddia edilen iki kişiyi de gözaltına aldı. Olayın ardından ise bölgede geniş güvenlik önlemleri alındı. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.
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