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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
Gaziantep'te bisiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Gaziantep'te bisiklet hırsızlığı kameraya yansıdı

Hırsızlık anına ait güvenlik kamera görüntüleri

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Akalan Kamera Bisiklet Hırsız 


- Gaziantep’te bir evin bahçesine girerek bisiklet çalan 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehirgösteren mahallesinde bulunan bir ikametten bisiklet çalan şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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