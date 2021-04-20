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20 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te bir haftada 82 bin çağrıdan 66 bini gereksiz

Gaziantep'te bir haftada 82 bin çağrıdan 66 bini gereksiz

Vali Gül'ün sosyal medyadan paylaştığı rakam ve uyarısı ile ilgili resmi

Sosyal Medya Ağrı Merkez Çağrı Merkezi 

-Arşivden 112 çağrı merkezi görüntüleri

( GAZİANTEP )- Vali sosyal medyadan gereksiz çağrılar konusunda uyardı GAZİANTEP

- Gaziantep Valisi Davut Gül, 12-18 Nisan arasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 82 bin 63 çağrıdan 66 bin 131'nin gereksiz olduğunu söyleyerek, "lütfen 112'yi sadece acil çağrılarınızda arayınız" uyarısında bulundu. Vali Gül, Gaziantep'te son bir haftada yapılan 82 bin çağrının 66 binin gereksiz çağrı olduğunu kaydetti.
Bir haftalık vakaya dönüşen çağrı oranın yüzde 19.41 olduğunu açıklayan Gül, yaptığı uyarıda ise gerçek hastalara müdahalenin gecikmemesi için 112’yi acil durumlarda aranılmasını istedi. Gül, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Gaziantep 112 çağrı merkezinde bir haftada yaklaşık 82 Bin çağrı cevaplandı. Bunun 66 bin adedi vakaya dönüşmeyen gereksiz çağrılar. Lütfen 112’yi sadece Acil çağrılarınızda arayınız. Danışma, tavsiye sebeplerle arayıp acil müdahalelerin gecikmesine sebebiyet vermeyelim" dedi.
(RY-SD-
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