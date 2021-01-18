Gaziantep'te bir haftada 10 hırsız yakalandı

- Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 10 Ocak ile 17 Ocak arasında yapılan 10 hırsızlık olayının şüphelilerini yakaladı. Yakalanan 6 şüpheliden 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 10-17 Ocak tarihleri arasında meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatarak olayların şüphelisi 6 şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak gözaltına alındı. (AD-SD-
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