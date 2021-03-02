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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep'te bir depoya makaron baskını

Gaziantep'te bir depoya makaron baskını

polislerin depoya girmesi, karton koliler, içerisinden çıkan makaron ve kaçak sigara kağıtları, kaçak sigara kağıdı ve makaronların kamyon ile taşınması, detay

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

Polis Kaçak Sigara Polis Ekipleri Kaçak Sigara 


- Gaziantep'te polis ekipleri bir iş yeri ve depoya düzenlediği baskında koliler içerisinde gizlenen toplam 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ile 283 bin adet kaçak sigara kağıdı ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in Şahinbey ilçesi İnönü Caddesi'nde bulunan bir iş yeri ve depoya eş zamanlı baskın düzenleyen İlçe Emniyet müdürlüğü ekipleri, yaptığı aramada karton koliler içerisinde toplam 500 bin adet gümrük kaçağı makaron ve 283 bin adet gümrük kaçağı sigara kağıdı buldu. Ekipler ele geçirilen sigara kağıdı ve makaronlara, imha edilmek üzere el koydu. Olayla ilgili ekipler S.U isimli şahsı gözaltına aldı. (SD-
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