Gaziantep'te arazi kavgası: 8 yaralı

- jandarma ekipleri,

-ambulanslar,

-yaralının hastaneye getirilmesi,



( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in nizip ilçesi Yukarıbayındır Mahallesi Kemaliye sokakta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki gurup arasında kavga çıktı. Tarafların sopa, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından her taraflar ayrılırken, ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. Sokağı abluka altına alan jandarma ekipleri olayla ilgili iki tarafıtan 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılardan 6'sı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 2'si ilçedeki hastanelere gönderildi. Gözaltı sayısının artması beklenirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SD-



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