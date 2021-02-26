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26 Şubat 2021 Cuma günü yayınlandı
Gaziantep'te arazi kavgası: 8 yaralı

Gaziantep'te arazi kavgası: 8 yaralı

olay yerinden detay,

Hastane Arazi Anlaşmazlığı Jandarma Arazi Kavgası Sağlık Ekipleri 

- jandarma ekipleri,
-ambulanslar,
-yaralının hastaneye getirilmesi,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada 8 kişi yaralanırken, olayın ardından 6 kişi gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Gaziantep'in nizip ilçesi Yukarıbayındır Mahallesi Kemaliye sokakta arazi anlaşmazlığı nedeniyle iki gurup arasında kavga çıktı. Tarafların sopa, tekme ve yumruklarla birbirine saldırdığı kavgada 8 kişi yaralandı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tarafından her taraflar ayrılırken, ekipler bölgede geniş güvenlik tedbiri aldı. Sokağı abluka altına alan jandarma ekipleri olayla ilgili iki tarafıtan 6 kişiyi gözaltına aldı. Yaralılardan 6'sı olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, 2'si ilçedeki hastanelere gönderildi. Gözaltı sayısının artması beklenirken, yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SD-
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