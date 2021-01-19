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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Gaziantep’te ana okulu ve kreşlere kar tatili

Gaziantep’te ana okulu ve kreşlere kar tatili

Görüntü Dökümü:

Rehabilitasyon İdari İzin Engelli Personel Kar Manzaraları Kar Yağışı 

-Kentten kar manzaraları
-Genel Detaylar

( GAZİANTEP ) - GAZİANTEP

- Gece başlayan ve sabah da devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle Gaziantep'teki ana okulu ve kreşler, 2 gün tatil edildiği duyuruldu. Gaziantep Valiliği tarafından yapılan açıklamada dün gece başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle 19-20 Ocak tarihleri arasında açık bulunan anaokulları, kreş ve rehabilitasyon merkezlerinin 2 gün süreyle tatil edildiğini duyurdu. Açıklamada kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personeller ile kreş, anaokulu ve rehabilitasyon merkezlerine giden çocukların annelerinin de 19-20 Ocak tarihlerinde 2 gün idari izinli olacağını ifade edildi. Öte yandan yoğun kar yağışı nedeniyle kentın kırsal kesimlerindeki bazı mahalle yollarının ulaşıma kapandığı öğrenildi. Kent genelinde kara dayanamayan çok sayıda ağaç devrildi. Kırsal mahallede iş makineleri ile çarşı merkezinde ise belediye temizlik işleri ekipleri ile küreme çalışmaları yürütülüyor. (AD-SD-
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