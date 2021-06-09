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9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Gaziantep’te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu

Gaziantep’te 600 polisle dev uyuşturucu operasyonu

-İl müdürlüğünden operasyona çıkan zırhlı araçlar

Zırhlı Araçlar İnsansız Hava Aracı Uyuşturucu Operasyonu Polis Helikopteri Uyuşturucu Tacirleri 

--Araç içinden operasyona gitme anı
--Zırhlı araçların baskın yapılacak olan adrese gelmesi
--Koç başlarıyla apartmana girilmesi
--PÖH timlerinin apartmana girmesi
--PÖH'ün eve girme anları
--Eve yapılan baskından detaylar
--Narkotimlerin evde arama yapması
--İnsansız hava aracı ile polis helikopteri detayı
--Kontrol noktası detayları

( GAZİANTEP )- Operasyonda çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı GAZİANTEP

- Gaziantep’te, uyuşturucu tacirlerine yönelik belirlenen çok sayıda adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Polis helikopteri, zırhlı araçlar, insansız hava araçları ve özel harekat polis timlerinin katıldığı operasyonda 10 şahıs gözaltına alındı. Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Yeditepe, Beşyüzevler ve Güneykent mahallelerinde belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Yaklaşık 600 polisin katılımı ve helikopter, zırhlı araç, insansız hava aracı ve özel harekat polisi destekli operasyonda 24 adrese baskın yapıldı. Açılmayan kapılar koç başlarıyla kırıldı Operasyonda önceden belirlenen adreslere özel harekat timleri eş zamanlı baskın düzenledi.
Özel harekat timleri, açılmayan kapıları ise koç başlarıyla kırarak içeri girdi. Narkotim ekipleri ise girilen evlerde arama yaptı. Arama yapılan adreslerde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken 10 şüpheli gözaltına alındı. Mahalleler ablukaya alındı Polis ekipleri ablukaya alınan mahallelerin giriş ve çıkış noktalarına da kontrol noktası kurdu. Kontrol noktasında durdurulan araçlarda da arama yapılırken, noktada durdurulan vatandaşlar Genel Bilgi Taraması’ndan (GBT) geçirildi. (MAE-SVY-
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